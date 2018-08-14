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Рома готова запропонувати Шахтарю 15 млн євро за Тайсона

18:25 424 Читать на русском
Рома готова запропонувати Шахтарю 15 млн євро за Тайсона
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон може покинути клуб та перебратися в Серію А.

Італійська Рома серйозно налаштована здійснити трансфер бразильця. За інформацією журналіста SportMediaset Андреа Ді Карло, римляни готові запропонувати "гірникам" за 30-річного Тайсона 15 мільйонів євро. 4 відсотки від цієї суми дістануться Інтернасьйоналю, з якого в 2010 Тайсон перейшов в харківський Металіст.

Тайсон пообіцяв захиснику Роми приїхати у Італію

Нагадаємо, у ЗМІ активно поширюється інформація про зацікавленість Роми у послугах капітана "гірників". Спортивний директор італійської команди Рамон Мончі вже провів переговори з близьким оточенням бразильця.

У складі Шахтаря Тайсон виступає з 2013 року. Нещодавно повідомлялось про інтерес Сан-Паулу до Тайсона, проте донецький клуб не поспішає відпускати гравця.

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