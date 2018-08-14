Динамо или Шахтер в группе смерти Лиги чемпионов – вполне реальный вариант: особенности корзин для жеребьевки

Киевское Динамо (если пробьется сквозь квалификацию) и донецкий Шахтер имеют неплохие шансы сыграть в группе смерти ЛЧ 2018/19. Лига чемпионов с нового сезона может быть еще интереснее для украинского зрителя.

Пока УЕФА не договорился с одним украинским каналом о трансляции матчей Лиги чемпионов и Европы, "Футбол 24" решил проверить, кто же из грандов может выйти на представителей Украины в главном еврокубковом турнире. Напомним, Динамо в случае прохода Славии сыграет против победителя пары Стандард – Аякс за выход в групповой этап.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Где, Шахтер, где?

Уже известно большинство участников группового этапа, а именно 26 клубов. Шахтер в их числе с 12-м общим рейтингом, так что команда Паулу Фонсеки точно никуда не денется из корзины №2 при жеребьевке. Компанию чемпионам Украины составляют топ-клубы. С этими командами донецкий клуб никак не сыграет в группе, и слава Богу, скажут его болельщики (в порядке клубного рейтинга от самого высокого до самого низкого):

Боруссия Дортмунд

Порту

Манчестер Юнайтед

Бенфика Лиссабон (если пройдет Фенербахче, а затем победителя пары ПАОК – Спартак Москва, в ином случае ее место получит Ливерпуль)

Наполи Неаполь

Тоттенхэм Лондон

Рома Рим

Корзина посева №1 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Здесь триумфаторы предыдущего сезона еврокубковых турниров, а также чемпионы первых 6-и стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Реал Мадрид (как действующий победитель)

Атлетико Мадрид (победитель Лиги Европы)

Барселона (чемпион Испании)

Бавария (чемпион Германии)

Манчестер Сити (чемпион Англии)

Ювентус Турин (чемпион Италии)

ПСЖ Париж (чемпион Франции)

Локомотив Москва (чемпион России)

Корзина посева №3 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Здесь оказалось киевское Динамо и... финалист последнего розыгрыша. Если бы Ливерпуль победил в Киеве Реал, то оказался бы в первой корзине. А так приходится мириться с ролью эдакого андердога. Хотя, если посмотреть на соперников из второй корзины, которые могут достаться команде Юргена Клоппа, то для Салаха и компании еще не все так страшно. С МЮ и Тоттенхэмом "красные" не сыграют, ведь представителей одной страны разводят при жеребьевке группового этапа. Поэтому хуже всех выглядит Рома, с которой Ливерпуль едва не упустил преимущество в 3 гола в полуфинале Лиги чемпионов. Итак, какие команды представлены в 3-й корзине в порядке, определенном клубным рейтингом:

Ливерпуль (если Бенфика пробьется в групповой этап)

Динамо Киев (если пройдет квалификацию и сито плей-офф)

Шальке Гельзенкирхен

Лион

Монако

Зальцбург (если пройдет квалификацию)

ЦСКА Москва

ПСВ (если пройдет плей-офф)

Корзина посева №4 при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19

Валенсия

Виктория Пльзень

Селтик Глазго (если пройдет квалификацию)

Брюгге

Галатасарай Стамбул

Интер Милан

Хоффенхайм

Янг Бойз Берн (если пройдет плей-офф, или победитель пары Динамо Загреб – Астана)

Итак, получается, что Шахтер может оказаться в одной группе с участниками киевского финала Лиги чемпионов Ливерпулем и Реалом, а также миланским Интером, который проводит очень мощную трансферную кампанию этого лета. Ничего так компания, не правда ли? Французские Лион или Монако, немецкий Шальке Коноплянки – еще одни не самые легкие конкуренты.

Или вот еще вариант для Динамо: Барселона (Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Бавария, Реал), Манчестер Юнайтед (Тоттенхэм) и тот же Интер. Из 4-й корзины могут попасться крайне неприятные соперники из топ-чемпионатов: испанский Валенсия и немецкий Хофифенхайм.

Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 30 августа.