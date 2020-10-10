Бавария провела тренировку с игроками, которые не отправились на международные поединки. Отдельно занимались Лерой Сане и Ньянзу Куасси, которые восстанавливаются после травмы.

Бавария сообщила о травме Сане – немец пропустит поединок против сборной Украины в Лиге наций

По информации Kicker, это была первая тренировка для Сане, который травмировал колено. Именно из-за данного повреждения вингер не смог отправиться в расположение Бундестим на матчи Лиги наций, в том числе и против сборной Украины.

Напомним, Сане почти год пропустил из-за травмы в прошлом сезоне в составе Манчестер Сити, после чего перебрался в Баварию за 45 млн евро. Лерой уже провел 3 поединка в составе "мюнхенцев", записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.

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