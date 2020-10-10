Сане провел первую тренировку после травмы колена, из-за которой пропустит матч со сборной Украины
Вингер Баварии и сборной Германии Лерой Сане начал активную реабилитацию после очередной травмы.
Бавария провела тренировку с игроками, которые не отправились на международные поединки. Отдельно занимались Лерой Сане и Ньянзу Куасси, которые восстанавливаются после травмы.
Бавария сообщила о травме Сане – немец пропустит поединок против сборной Украины в Лиге наций
По информации Kicker, это была первая тренировка для Сане, который травмировал колено. Именно из-за данного повреждения вингер не смог отправиться в расположение Бундестим на матчи Лиги наций, в том числе и против сборной Украины.
Напомним, Сане почти год пропустил из-за травмы в прошлом сезоне в составе Манчестер Сити, после чего перебрался в Баварию за 45 млн евро. Лерой уже провел 3 поединка в составе "мюнхенцев", записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.
Німеччині потрібна реабілітація – мало надій на милосердя для збірної України