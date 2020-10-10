Баварія провела тренування з гравцями, що не вирушили на міжнародні поєдинки. Окремо займались і Лерой Сане та Н'янзу Куассі, які відновлюються після травми.

Баварія повідомила про травму Сане – німець пропустить поєдинок проти збірної України у Лізі націй

За інформацією Kicker, це було перше тренування для Сане, який травмував коліно. Саме через це пошкодження вінгер не зміг вирушити до розташування Бундестім на матчі Ліги націй, зокрема, проти збірної України.

Нагадаємо, Сане майже рік пропустив через травму в минулому сезоні у складі Манчестер Сіті, після чого перебрався в Баварію за 45 млн євро. Лерой вже провів 3 поєдинки у складі "мюнхенців", записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.

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