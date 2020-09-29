Лерой Сане выбыл на 3-4 недели из-за травмы колена, сообщают ведущие немецкие СМИ. Бавария подтвердила информацию о повреждении, но четких сроков восстановления вингера не указала.

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"Мы надеемся, что Сане вернется в строй после паузы на матчи сборных", – сказал Ганс-Дитер Флик на пресс-конференции. Это означает, что хавбек пропустит завтрашний матч против Боруссии в Суперкубке Германии.

Более того, Лерой не сможет принять участие в поединке против сборной Украины в рамках Лиги наций, который пройдет 10 октября в 21:45.

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