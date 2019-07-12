Сандохадзе покинул Карпаты

Львовские Карпаты продолжают кадровую чистку своего состава перед новым сезоном.

Карпаты попрощались с грузинским легионером Никой Сандохадзе, хотя контракт защитника был рассчитан еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, Сандохадзе присоединился к Карпатам в начале прошлого года, а летом 2018-го перешел в латвийскую РФШ на правах аренды. Во второй половине прошлого сезона грузин провел за "зеленых львов" 10 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Заметим, что этим летом Карпаты уже попрощались с рядом игроков, среди которых: Артем Федецкий, Андрей Нестеров, Ади Мегремич, Максим Кучинский, Мартин Онгла и другие.