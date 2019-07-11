Чижевский: Карпаты не должны из года в год бороться за выживание

Новый главный тренер Карпат Александр Чижевский считает, что уровень львовской команды – попадание в еврокубки.

"Я принял предложение и соглашение было подписано в год. Очень надеюсь, что под моим руководством Карпаты будут прогрессировать, и если моя работа устроит клубных боссов, тогда еще раз сядем за стол переговоров.

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В конце прошлого сезона я работал с теми игроками, которые уже находились в команде до моего прихода. И поскольку мы не вылетели из класса сильнейших, то нельзя сказать, что "зелено-белые" потерпели фиаско.

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Хотя соглашусь с тем, что Карпаты с их развитой инфраструктурой не должны из года в год бороться только за выживание. Попадание в еврокубки – вот каким должен быть их уровень", – цитирует Чижевского "Команда №1".