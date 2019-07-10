Карпаты арендовали у Лацио хавбека Абукара Мохаммеда

Интервью — 13:00 271
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"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко
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Самбрано может остаться в Динамо – судьбу финалиста Копа Америка-2019 определит киевский клубУкраина — 11:54 203
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Символическая сборная Копа Америка-2019: в команду попали 5 представителей Бразилии, а Месси вне спискаМир — 11:13 108
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Динамо разгромило Цирль в очередном спаррингеУкраина — 9 июль 1361
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Хаос продолжается: Лунин прилетел с Реалом в Канаду, отцепил конкурента, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущееИспания — 9 июль 1454