Карпаты арендовали у Лацио хавбека Абукара Мохаммеда

Карпаты усилили опорную зону 20-летним игроком Лацио Абукаром Мохамедом.

Львовский клуб арендовал у итальянского Лацио финского футболиста сомалийского происхождения Абукара Мохамеда, сообщает официальный сайт Карпат.

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Арендное соглашение рассчитано на 1 год, также у "зеленых львов" есть право выкупа футболиста. Хавбек два раза попадал в заявку Лацио на матчи Серии А.

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В прошлом сезоне 20-летний полузащитник в основном выступал за юношескую команду "орлов", где провел 23 матча забил 2 гола и отдал результативную передачу.

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