Сандохадзе покинув Карпати

Львівські Карпати продовжують кадрову чистку свого складу перед новим сезоном.

Карпати попрощались з грузинським легіонером Нікою Сандохадзе, хоча контракт захисника був розрахований ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Сандохадзе приєднався до Карпат на початку минулого року, а влітку 2018-го перейшов у латвійську РФШ на правах оренди. У другій половині минулого сезону грузин провів за "зелених левів" 10 поєдинків в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Зауважимо, що цього літа Карпати вже попрощались з низкою гравців, серед яких: Артем Федецький, Андрій Нестеров, Аді Мегреміч, Максим Кучинський, Мартін Онгла та інші.