Главный тренер Зари Юрий Коваль рассказал, почему за команду до сих пор не дебютировал игрок олимпийской сборной Нигерии Кристофер Нваэзе.

– Кристофер будет или не будет?

– Это очень тяжелый вопрос, потому что он качественный игрок и подошел нам, но есть проблемы, на которые мы не можем влиять, потому что это визовый режим. Нигерия – такая страна, где визы никто не хочет давать. Украина хочет, а там промежуточные страны – нет.

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– То есть проблема не в Украине, а там?

– Да.

– Вы с ним на связи? Он еще хочет приехать?

– Да, он пишет в общую группу. Он такой, очень украинский, – сказал Коваль в комментарии FootballHub.

Напомним, Нваэзе подписал с луганчанами контракт еще в феврале (до 30 июня 2025 года), но до сих пор не смог попасть в Украину.

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