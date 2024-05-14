В список интересов киевского клуба входит 26-летний полузащитник Алексей Гуцуляк, утверждает Sport.ua.

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Приглашение лидера СК Днепр-1 – личная инициатива Александра Шовковского. Главный тренер Динамо хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом. Гуцуляка уже не впервые сватают в Динамо. Действующий контракт хавбека со СК Днепр-1 рассчитан до лета 2025-го, цена по Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

Добавим, что в нынешнем клубном сезоне Гуцуляк провел 30 матчей, оформив 9 голов и 4 ассиста. Интересно, что Алексей забивал Динамо в обоих матчах этого чемпионата. Два месяца назад он также дебютировал за сборную Украины, выйдя на 15 минут в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.

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