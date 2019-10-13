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Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

15:54 69 Читати українською
Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии
Джейдон Санчо / ФК Боруссия

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк рассказал, что немецкий клуб вряд ли сможет долго удерживать в своем составе игрока сборной Англии Джейдона Санчо.

"Пока не могу сказать ничего конкретного о переходе Санчо. Но все мы понимаем, что такой игрок есть в списках интересов многих ведущих клубов.

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Не надо быть великим пророком, чтобы предсказать, что Санчо вряд ли будет играть за Боруссию еще пять лет", – цитирует Цорка Kicker.

Напомним, летом видеть Санчо в своем составе хотел Манчестер Юнайтед, однако Боруссия отказалась отпускать 19-летнего футболиста на родину.

Отметим, что в активе Санчо, который переехал в Дортмунд летом 2017 года из Манчестер Сити, 3 гола в 7 матчах в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Михаэль Цорк
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