Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк рассказал, что немецкий клуб вряд ли сможет долго удерживать в своем составе игрока сборной Англии Джейдона Санчо.

"Пока не могу сказать ничего конкретного о переходе Санчо. Но все мы понимаем, что такой игрок есть в списках интересов многих ведущих клубов.

Санчо – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед на январь, – The Sun

Не надо быть великим пророком, чтобы предсказать, что Санчо вряд ли будет играть за Боруссию еще пять лет", – цитирует Цорка Kicker.

Напомним, летом видеть Санчо в своем составе хотел Манчестер Юнайтед, однако Боруссия отказалась отпускать 19-летнего футболиста на родину.

Отметим, что в активе Санчо, который переехал в Дортмунд летом 2017 года из Манчестер Сити, 3 гола в 7 матчах в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

Избавиться от Коноплянки, подписать защитника Ливерпуля – чем удивит Бундеслига в последние 10 дней трансферного окна