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Санчо незабаром перейде в інший клуб, – генеральний директор Борусії

15:50 302 Читать на русском
Санчо незабаром перейде в інший клуб, – генеральний директор Борусії
Джейдон Санчо / ФК Борусія

Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк розповів, що німецький клуб навряд чи зможе довго утримувати у своєму складі гравця збірної Англії Джейдона Санчо.

"Поки що не можу сказати нічого конкретного щодо переходу Санчо. Але всі ми розуміємо, що такий гравець є у списках інтересів багатьох провідних клубів.

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Не треба бути великим пророком, щоб передбачити, що Санчо навряд чи гратиме за Борусію ще п'ять років", – цитує Цорка Kicker.

Нагадаємо, влітку бачити Санчо у своєму складі хотів Манчестер Юнайтед, однак Борусія відмовилася відпускати 19-річного футболіста на батьківщину.

Зазначимо, що в активі Санчо, який переїхав у Дортмунд влітку 2017-го з Манчестер Сіті, 3 голи в 7 матчах у поточному розіграші німецької Бундесліги.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Джейдон Санчо Джейдон Санчо Міхаель Цорк
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