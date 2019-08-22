Санчо – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед на январь, – The Sun

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо этой зимой якобы имеет шансы перейти в АПЛ.

Манчестер Юнайтед определил главную трансферную цель на зиму – приобрести Джейдона Санчо. "Дьяволы" готовят более 100 миллионов фунтов для приглашения 19-летнего вингера, а Уле Гуннар Сульшер видит его приоритетным вариантом на усиление, информирует The Sun.

По информации "желтого" издания, норвежскому специалисту пообещали креативного хавбека за деньги с продажи Лукаку. Приглашение Санчо – мечта Сульшера. Этим грандиозным трансфером Манчестер Юнайтед хочет подкрепить свои претензии на выход в Лигу чемпионов.

На днях стало известно, что Боруссия удвоила зарплату Джейдону до 190 тысяч фунтов в неделю после того, как он летом проявил лояльность к клубу и отказался рассматривать предложения МЮ и ПСЖ. В Дортмунде пока ничего не слышали о новом предложении из Англии.

Санчо перешел в Боруссию из Манчестер Сити, а в прошлом сезоне стал одной из ключевых фигур на Сигнал Идуна Парк, набрав 32 балла по системе гол+пас в 43 поединках.

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