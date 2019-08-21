Избавиться от Коноплянки, подписать защитника Ливерпуля – чем удивит Бундеслига в последние 10 дней трансферного окна

В Германии трансферный дедлайн – 1 сентября. Клубы Бундеслиги в основном укомплектовались до старта чемпионата, однако некоторые вопросы остаются открытыми. Мы с помощью издания Sport Bild рассказываем, чего ожидать от претендентов на еврокубки до закрытия окна.

Боруссия Д

Усиление: приобретений больше не планируется – лето с трансферами Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Торгана Азара и Нико Шульца и так королевское. "Шмели" еще могут потратить пару десятков миллионов, если на рынке появится перспективный вариант, от которого невозможно будет отказаться.

Продажа: если Рафаэль Геррейру не продлит контракт (действующий истекает летом 2020-го), то его попытаются продать. Главный тренер хочет сохранить футболиста, клуб предложил ему 3-летнее соглашение с зарплатой в 5 млн евро. Слово за Геррейру.

Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги

Бавария

Усиление: Ули Хенесс считает, что после приглашения Фелиппе Коутиньо, Ивана Перишича и Микаэля Кюизонса состав расширен достаточно. Ковач будет работать с имеющимися исполнителями к Рождеству, после чего клуб вновь начнет активную работу на рынке.

Впрочем, тренер хочет видеть в составе еще одного современного опорника, чтобы иметь возможность перейти на 4-2-3-1 и полностью раскрыть потенциал Коутиньо, поставив его на любимую позицию "десятки". Ковач считает, что Кюизонс для таких функций не готов, а в приоритете Баварии хавбек Эспаньола Марк Рока, за которого требуют 40 миллионов евро.

Чемпион Германии еще может позволить себе потратить более 100 миллионов, поскольку на летние трансферы было выделено 250 млн. Однако эти деньги, вероятно, приберегут на следующие окна, чтобы иметь возможность вернуться к подписанию Лероя Сане.

Продажа: Бавария готова отпустить Жерома Боатенга, если поступит хорошее предложение в размере не менее 25 миллионов евро. Ренату Санчеш, который хочет покинуть клуб и привлекает французский Лилль, продан не будет – такой была твердая позиция Карла-Хайнца Румменигге. Однако сегодня функционер заявил, что стороны должны найти лучший выход из ситуации, чтобы игрок и тренер были довольны.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Шальке

Усиление: клуб ищет левого защитника и центрфорварда. Главные претенденты на фланг обороны – Филипп Макс из Аугсбурга (перерос уровень клуба) и Рикардо Родригес из Милана (там 4 левых бека). Проблема для Шальке, что оба игрока обойдутся дорого – более 20 млн евро. Поэтому "кнаппен" смотрят в сторону защитника Барселоны Хуана Миранды, которого реалистичнее арендовать.

Продажа: Евгений Коноплянка, Набиль Бенталеб и Хамза Мендиль обязательно должны покинуть клуб. Это списанные игроки, их контракты считаются грубыми фейлами предыдущего спортдира. От продажи этого трио будет зависеть дальнейшая деятельность Шальке – чем выгоднее их продадут, тем больше будет вариантов на усиление. Пока Коно и Ко остаются в клубе – у "кнаппен" полностью связаны руки. Ни о каких приобретениях за два десятка миллионов нет и речи.

Шальке уже вроде бы согласовал трансфер Евгения в Бешикташ, украинец даже должен был лететь на медосмотр в Стамбул. Однако, как сообщает журналист Дирк Шларманн, в руководстве турецкого клуба возникли разногласия относительно приобретения Коноплянки, а потому соглашение поставлено на паузу, от чего страдает не только Шальке, но и сам вингер.

Байер

Усиление: Петер Бос разочарован подбором исполнителей в центре обороны. Во-первых, стартовый матч Бундеслиги (два пропущенных от Падерборна) показал недостаток качества. Во-вторых, не хватает защитников и количественно.

Хорошим решением станет аренда Деяна Ловрена. Хорват потерял место в основе Ливерпуля и якобы получил разрешение уйти в аренду. Цена вопроса – 3 миллиона евро. В целом Байер готов потратить 10 млн, чтобы закрыть этот вопрос.

Продажа: Леверкузен больше не планирует расчищать состав – ухода Тина Эдвая в Аугсбург достаточно.

РБ Лейпциг

Усиление: РБ завершил трансферную кампанию, потратив 52 миллиона евро. Заготовленный бюджет исчерпан, возможно лишь второстепенное подписания на замену Огюстену.

Продажа: Тимо Вернер входит в сезон с контрактом, который истекает через год. Ужасная ситуация для Лейпцига: клуб категорически не хочет терять его бесплатно, этим летом внятных предложений не поступало, форвард игнорирует просьбы клуба определиться со своим будущим к осени, а его агент имеет договоренность с Баварией о свободном трансфере следующим летом.

Рассматриваются предложения по Штефане Ильзанкере – новый тренер на него не рассчитывает.

Боруссия М

Усиление: спортдир Макс Эберль мониторит варианты с приглашением атакующего исполнителя (реакция на травму Хофманна) и центрхава (после продажи Кюизонса в Баварию) за сумму до 10 млн. Хотя в клубе считают имеющийся состав боеспособным.

Продаж: Боруссия хочет продать Михаэля Ланга, который на правом фланге обороны проиграл конкуренцию не только Штефану Лайнеру, но и молодому Йордану Байеру.

Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону

Вольфсбург

Усиление: "волки" никого не будут покупать – наставник Оливер Гласнер доволен комплектацией.

Продажа: 4 футболистам – Удохаи, Брума, Нтеп и Аззауи – ищут новые клубы. Ими хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Айнтрахт

Усиление: в случае продажи Анте Ребича, Айнтрахт попытается подписать еще кого-то в атаку – в Украине говорили о Романе Яремчуке, однако немецкие журналисты ничего об этом не слышали. Зато обсуждается подписание Доста из Спортинга. Денег с трансферов Йовича и Алле осталось достаточно.

Продажа: Куча резервистов (Штендера, Тавата, Мюллер, Четин, Чавар, Реннов) стоят на выход. А вот перспективный Симон Фалетт не уйдет из-за травмы Русса.

Вердер

Усиление: продолжаются поиски гибкого фулбэка (приоритет – Бернардо из Брайтона), полузащитника и форварда на замену Максу Крузе (кандидат – Михаэль Грегорич). Ситуация у Вердера сложная, ведь старт чемпионата был провальный (домашнее поражение Фортуне), усиливать надо много позиций, а денег мало – клуб никого не продал. Надежда на аренду качественных исполнителей.

Продажа: в свою очередь, Вердер отдал по арендам десяток своих молодых футболистов, от которых ожидают прогресса.

Герта

Усиление: берлинцы в поисках правого защитника после ухода Валентино Лазаро. С новым инвестором Ларсом Виндгорстом нужно только найти кандидатуру – в предвкушении борьбы за Лигу чемпионов лишние 10-20 миллионов на хорошего игрока будут выделены.

Продажа: Герта ждет заявок по Ессвайну и Кепке. Сыновья бывшего и нынешнего тренеров – Палько Дардаи и Морис Чович – уйдут в аренду во Вторую Бундеслигу.

Хоффенхайм

Усиление: Хоффенхайм готов без колебаний потратить еще 40 миллионов евро из своего грандиозного летнего заработка (111 млн). Руководство решает, действительно ли это необходимо (состав реально слабый) и кого можно присмотреть. К активизации процесса побуждает травма лидера атак Андрея Крамарича.

Продажа: кандидаты на уход из клуба – Нордвейт, Жюль и Салай. Венгр классно начал предыдущий сезон, неплохо провел предсезонку к текущему, но в целом у него нет перспектив в Хоффенхайме.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20