Санчес выбыл до конца года

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился плохими новостями из лагеря манкунианцев.

"В Санчеса серьезная травма.

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Не хочу сглазить, говоря, как долго он будет отсутствовать, но, по моему опыту, я бы сказал, что он не сыграет в этом году", – цитирует португальского специалиста издание Mirror.

По информации BBC Sport, форвард получил травму подколенного сухожилия на тренировке и пропустит около шести недель.

В текущем сезоне АПЛ чилиец провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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