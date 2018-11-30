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Санчес вибув до кінця року

13:48 503 Читать на русском
Санчес вибув до кінця року
Жозе Моурінью та Алексіс Санчес / Фото AP

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився поганими новинами з табору манкуніанців.

"У Санчеса серйозна травма.

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Не хочу наврочити, кажучи, як довго він буде відсутній, але, з мого досвіду, я б сказав, що він не зіграє в цьому році", – цитує португальського фахівця видання Mirror.

За інформацією BBC Sport, форвард отримав травму підколінного сухожилля на тренуванні та пропустить близько шести тижнів.

В поточному сезоні АПЛ чилієць провів 10 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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Теги
Алексіс Санчес Алексіс Санчес Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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