Санчес вибув до кінця року

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився поганими новинами з табору манкуніанців.

"У Санчеса серйозна травма.

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Не хочу наврочити, кажучи, як довго він буде відсутній, але, з мого досвіду, я б сказав, що він не зіграє в цьому році", – цитує португальського фахівця видання Mirror.

За інформацією BBC Sport, форвард отримав травму підколінного сухожилля на тренуванні та пропустить близько шести тижнів.

В поточному сезоні АПЛ чилієць провів 10 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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