Сразу 4 топ-клубы охотятся за Санчесом

ПСЖ, Реал, Бавария и Ювентус заинтересованы в услугах чилийца.

Форвард "красных дьяволов" Алексис Санчес заинтересовал ведущие клубы Европы, сообщает Goal.

Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед – агент чилийца начал переговоры с ПСЖ

Бавария, ПСЖ, Реал и Ювентус рассматривают возможность приобретения Санчеса, который недоволен своим положением в Манчестер Юнайтед.

Сам футболист больше заинтересован в трансфере в ПСЖ, ведь парижский клуб сможет платить огромную зарплату игрока.

В нынешнем сезоне Алексис сыграл в футболке манкунианцев лишь 9 матчей.

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