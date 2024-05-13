"Кулес" в сезоне 2022/23 не сумели получить титул чемпиона Ла Лиги, а в Лиге чемпионов закончили свои выступления в четвертьфинале. Чтобы в следующей кампании иметь возможность бороться за трофеи, главный тренер Барселоны Хави решил перестроить атаку.

Хави определил главную цель Барселоны на ближайшие матчи Ла Лиги

Как информирует Diario Sport, наставник "блаугранас" считает, что без Левандовски можно обойтись. Он убежден, нападающий уже вряд ли наберет прежнюю форму, а деньги, что высвободятся в случае его трансфера, можно будет потратить на других игроков.

При этом Барселона будет действовать максимально деликатно и уважительно. Роберта не будут заставлять покидать команду, с ним не хотят портить отношения. Его могут попросить пойти на снижение зарплаты, но агент может отказаться от такого варианта.

Стоит заметить, что Пини Захави, который представляет интересы поляка, отверг вариант с уходом своего клиента. В ближайшее время агент форварда проведет встречу с руководством "кулес".

Напомним, что Роберт Левандовски присоединился к Барселоне в 2022 году. Всего он сыграл в 91 матче за каталонцев, в которых забил 57 голов и отдал 17 ассистов. Действующее соглашение поляка действует до 2026 года.

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