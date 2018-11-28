Лукаку готов пожертвовать здоровьем ради Моуринью

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку выразил свою полную поддержку главному тренеру "красных" Жозе Моуринью.

"Да, я один из фаворитов Моуринью. Это связано с тем, что я готов разбиться о кирпичную стену ради него. Моуринью знает об этом.

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Это тип тренера, который всегда честен с тобой. Если вы не в состоянии с этим справиться, это большая проблема.

Когда мне было 19-20 лет, было трудно. Сегодня я понимаю его. Я стал лучше. Такой парень как Моуринью хочет конкурировать, быть везде первым, а не вторым", – сказал Лукаку в интервью Bleacher Report.

После 13-ти туров АПЛ МЮ занимает 7-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 21 очко.

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