toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

Лукаку готов пожертвовать здоровьем ради Моуринью

29 ноября 06:00 1 Читати українською
Лукаку готов пожертвовать здоровьем ради Моуринью
Ромелу Лукаку и Жозе Моуринью / Фото AP

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку выразил свою полную поддержку главному тренеру "красных" Жозе Моуринью.

"Да, я один из фаворитов Моуринью. Это связано с тем, что я готов разбиться о кирпичную стену ради него. Моуринью знает об этом.

Манчестер Юнайтед – Янг Бойз: Моуринью очень эмоционально отреагировал на победный гол Феллаини

Это тип тренера, который всегда честен с тобой. Если вы не в состоянии с этим справиться, это большая проблема.

Когда мне было 19-20 лет, было трудно. Сегодня я понимаю его. Я стал лучше. Такой парень как Моуринью хочет конкурировать, быть везде первым, а не вторым", – сказал Лукаку в интервью Bleacher Report.

После 13-ти туров АПЛ МЮ занимает 7-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 21 очко.

"Это нужно делать за закрытыми дверями", – Фердинанд раскритиковал Моуринью из-за высказываний португальца

Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Пари Сен-Жермен
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук