"Думаю, у болельщиков есть терпение – вы видели в понедельник (после поражения от Кристал Пэлас). Но в некоторых комментариях оно отсутствует. Или эти люди ничего не понимают в футболе, или у них нет никаких знаний об управлении футбольной командой.

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Такое возможно, или же они просто настроены на критику. Но думаю, есть много людей, которые видят имеющиеся проблемы и проявляют терпение.

Я смотрю на проблемы, с которыми мы столкнулись, на все травмы. Однако игроки боролись почти в каждом матче и проявили великолепный командный дух. Это не касается понедельника, поэтому я был так разочарован. В понедельник я был очень разочарован, и игроки были разочарованы самими собой. Это был коллективный провал.

Но во всех остальных играх мы вместе боролись, показали хороший командный дух, так что у меня нет никаких сомнений по этому поводу", – цитирует Тен Хага Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмой строчке с 54 баллами.

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