Санчес назвал причины своего "бегства" из Манчестер Юнайтед

Новоиспеченный форвард Интера Алексис Санчес чувствовал себя несчастным в лагере Манчестер Юнайтед.

"Вы не найдете никого похожего на Лукаку, нигде в мире. Мы с ним очень хорошо тренировались, но нам нужно провести больше матчей, чтобы показать свою лучшую игру.

Санчес не собирается возвращаться в Манчестер Юнайтед после аренды в Интере

В Манчестер Юнайтед мы оказались не в то время. Трудно, когда происходит так много изменений.

У меня есть желание чего-то достичь в Интере. Именно поэтому я здесь. Именно поэтому Лукаку здесь. Сработает ли это? В конце сезона у нас будет гораздо больше информации", – цитирует Санчеса ESPN.

Напомним, летом Лукаку и Алексис Санчес перешли из МЮ в Интер. Итальянский клуб выкупил бельгийца, а чилиец сменил место работы на правах аренды.

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