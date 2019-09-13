Санчес назвав причини своєї "втечі" з Манчестер Юнайтед

Новоспечений форвард Інтера Алексіс Санчес почувався нещасливим в таборі Манчестер Юнайтед.
"Ви не знайдете нікого схожого на Лукаку, ніде в світі. Ми з ним дуже добре тренувалися, але нам потрібно було провести більше матчів, щоб показати свою найкращу гру.
Санчес не збирається повертатись до Манчестер Юнайтед після оренди в Інтері
У Манчестер Юнайтед ми опинились не в слушний час. Важко, коли відбувається так багато змін.
У мене є бажання чогось досягти в Інтері. Саме тому я тут. Саме тому Лукаку тут. Чи спрацює це? В кінці сезону в нас буде набагато більше інформації", – цитує Санчеса ESPN.
Нагадаємо, влітку Ромелу Лукаку та Алексіс Санчес перейшли з МЮ в Інтер. Італійський клуб викупив бельгійця, а чилієць змінив місце роботи на правах оренди.
Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками