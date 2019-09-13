Санчес назвав причини своєї "втечі" з Манчестер Юнайтед

Новоспечений форвард Інтера Алексіс Санчес почувався нещасливим в таборі Манчестер Юнайтед.

"Ви не знайдете нікого схожого на Лукаку, ніде в світі. Ми з ним дуже добре тренувалися, але нам потрібно було провести більше матчів, щоб показати свою найкращу гру.

Санчес не збирається повертатись до Манчестер Юнайтед після оренди в Інтері

У Манчестер Юнайтед ми опинились не в слушний час. Важко, коли відбувається так багато змін.

У мене є бажання чогось досягти в Інтері. Саме тому я тут. Саме тому Лукаку тут. Чи спрацює це? В кінці сезону в нас буде набагато більше інформації", – цитує Санчеса ESPN.

Нагадаємо, влітку Ромелу Лукаку та Алексіс Санчес перейшли з МЮ в Інтер. Італійський клуб викупив бельгійця, а чилієць змінив місце роботи на правах оренди.

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