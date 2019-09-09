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Санчес не собирается возвращаться в Манчестер Юнайтед после аренды в Интере

17:30 15 Читати українською
Санчес не собирается возвращаться в Манчестер Юнайтед после аренды в Интере
Алексис Санчес / Сайт Интера

Чилийский форвард хочет продолжить карьеру за пределами Олд Траффорд и по окончании сезона 2019/20.

Алексис Санчес не планирует возвращаться в Манчестер Юнайтед после окончания арендного договора с Интером, информирует Corriere dello Sport.

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30-летний нападающий надеется, что миланцы смогут договориться с "красными дьяволами" насчет полноценного выкупа, и он задержится в Италии дольше, чем на один сезон. Интер также рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Санчесом, однако окончательное решение будет зависеть от выступлений игрока.

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Еще одной проблемой может стать большая зарплата форварда (около 400 000 фунтов в неделю). Напомним, в течение годичной аренды Интер оплатит только часть гонорара чилийца, остальную часть продолжает платить Манчестер Юнайтед.

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Интер Интер Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Италия Алексис Санчес Алексис Санчес
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