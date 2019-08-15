Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед в это трансферное окно, – СМИ

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес недоволен отсутствием игровой практики и хочет сменить клубную прописку этим летом.

Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на чилийца в качестве игрока основы, а потому Санчес хочет покинуть команду до закрытия трансферного окна в Европе, сообщает The Times.

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Напомним, Алексис дошел до полуфинала Копа Америка вместе со сборной Чили, а затем получил травму в матче за третье место, которая помешала ему провести полноценную подготовку к сезону.

В прошлом сезоне Алексис Санчес провел 27 поединков, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Рома, которую этим летом возглавил Паулу Фонсека, хочет арендовать чилийского форварда.

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