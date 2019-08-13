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Санчес устроил потасовку с молодым форвардом Манчестер Юнайтед на тренировке

20:02 10 Читати українською
Санчес устроил потасовку с молодым форвардом Манчестер Юнайтед на тренировке
Алексис Санчес / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжает набирать форму после травмы.

Во время тренировки чилиец столкнулся с молодым нападающим Мэйсоном Гринвудом, сообщает The Sun.

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Издание утверждает, что Алесис был очень рассерженным таким поведением 17-летнего английсого и устроил небольшую потасовку.

Причиной такого поведения Санчеса могла стать недавняя травма подколенного сухожилия, которую он получил во время Копа Америка, и не смог полноценно подготовиться к началу нового сезона.

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