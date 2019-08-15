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Санчес хоче покинути Манчестер Юнайтед у це трансферне вікно, – ЗМІ

13:41 387 Читать на русском
Санчес хоче покинути Манчестер Юнайтед у це трансферне вікно, – ЗМІ
Алексіс Санчес / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес незадоволений відсутністю ігрової практики та хоче змінити клубну прописку цього літа.

Уле Гуннар Сульшер не розраховує на чилійця в якості гравця основи, а тому Санчес хоче покинути команду до закриття трансферного вікна в Європі, повідомляє The Times.

Санчес влаштував сутичку з юним форвардом Манчестер Юнайтед на тренуванні

Нагадаємо, Алексіс дійшов до півфіналу Копа Америка разом зі збірною Чилі, а потім отримав травму в матчі за третє місце, яка завадила йому провести повноцінну підготовку до сезону.

У минулому сезоні Алексіс Санчес провів 27 поєдинків, в яких відзначився 2 голами і 4 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Рома, яку цього літа очолив Паулу Фонсека, хоче орендувати чилійського форварда.

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