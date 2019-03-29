Сан-Паулу предложил 5 млн евро за Че Че

Полузащитник киевского Динамо Че Че все ближе к возвращению в Бразилию.

Бразильца хочет подписать Сан-Паулу и уже сделал предложение киевлянам в размере 5 млн евро. Именно такую сумму Динамо хочет получить за игрока, сообщает sigapeternoblog.blogspot.com.

Динамо и Сан-Паулу до сих пор ведут переговоры по Че Че – судьба бразильца решится до 2 апреля

Однако, учитывая то, что в Сан-Паулу, по информации СМИ, были финансовые трудности, бразильцы могут оплатить трансфер несколькими траншами.

Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голом

Источник отмечает, что сам Че Че заинтересован в возвращении на родину, но все зависит от того, согласится Динамо продать футболиста.