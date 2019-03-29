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Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че

10:58 639 Читать на русском
Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че
Че Че / football.ua

Півзахисник київського Динамо Че Че все ближчий до повернення в Бразилію.

Бразильця хоче підписати Сан-Паулу і вже зробив пропозицію киянам в розмірі 5 млн євро. Саме таку суму Динамо хоче отримати за гравця, повідомляє sigapeternoblog.blogspot.com.

Динамо та Сан-Паулу досі ведуть перемовини щодо Че Че – доля бразильця вирішиться до 2 квітня

Однак, з огляду на те, що у Сан-Паулу, за інформацією ЗМІ, були фінансові труднощі, бразильці можуть оплатити трансфер декількома траншами.

Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голом

Джерело зазначає, що сам Че Че зацікавлений в поверненні на батьківщину, але все залежить від того, чи погодиться Динамо продати футболіста.

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Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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