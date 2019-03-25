Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голом

Динамо в контрольном матче сыграло вничью с Полесьем. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Полесье – 1:1

Голы: игрок на просмотре, 43 – Логинов, 76

Стартовый состав Динамо: Бущан – Дмитрук, Петрусенко, игрок на просмотре, Сидклей – Че Че, Гармаш, Андриевский, Шепелев, Буэно – Шпырка

Паузу в чемпионате Украины, связанной с матчами национальных сборных, Динамо решило заполнить товарищеским поединком против житомирского Полесья, которое занимает 2 место в Группе А второй лиги.

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В стартовом составе Динамо вышли бразильцы Че Че, Буэно и Сидклей, а также игроки, которые не были вызваны в национальные команды Денис Гармаш, Александр Андриевский и Владимир Шепелев (последний получил вызов от Андрея Шевченко, однако не полетел в составе сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020). Также отметим выход в стартовом составе игрока на просмотре, фамилия которого не уточняется. Именно он на 43-й минуте матча открыл счет после розыгрыша углового.

По информации Динамомании, потенциальный новичок киевлян – это бразильский защитник, которого просматривают для молодежной команды. Он был заменен в перерыве.

Динамовцы в первом тайме владели инициативой и имели еще несколько возможностей для взятия ворот, но ограничились лишь одним голом. Моменты были и у Полесья, игроки которого в одном из эпизодов проверили на прочность каркас ворот Бущана.

Во втором тайме наставники команд сделали немало замен. Темп игры значительно снизился, а моментов практически не было. Впрочем, Полесье на 76-й минуте сумел сравнять счет. Александр Логинов удачно закмнув дальнюю штангу после розыгрыша углового. Это гол стал последним в поединке, который так и завершился со счетом 1:1.

Напомним, ближайший официальный матч Динамо проведет 3 апреля. Соперником команды Александра Хацкевича в 23-м туре УПЛ станет луганская Заря.