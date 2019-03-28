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Динамо и Сан-Паулу до сих пор ведут переговоры по Че Че – судьба бразильца решится до 2 апреля

22:03 22 Читати українською
Динамо и Сан-Паулу до сих пор ведут переговоры по Че Че – судьба бразильца решится до 2 апреля
Че Че / ФК Динамо

Хавбек киевлян Че Че все еще может вернуться в Бразилию.

Авторитетный бразильский журналист Ренато Нуньес в Twitter сообщил, что переговоры между Динамо и Сан-Паулу по трансферу Че Че до сих пор продолжаются.

"Суркис хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников", – представитель Динамо

Бразильский клуб готов взять полузащитника в аренду. Сан-Паулу ждет от Динамо ответа не позднее 2 апреля, ведь 3 апреля трансферное окно в Бразилии уже закроется.

К слову, ранее агент Че Че заверил, что его клиент хочет остаться в Киеве. Однако источники, близкие к переговорному процессу сообщали, что он не против вернуться на родину.

В текущем сезоне Че Че сыграл за "бело-синих" 15 матчей и отдал 1 ассист.

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