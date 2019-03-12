Сан-Паулу интересуется Че Че, но он хочет остаться в Динамо, – агент бразильца

Агент и брат хавбека Динамо Че Че Итамар Силва подтвердил, что игроком киевлян интересуется Сан-Паулу.

"Слухи правдивы. Но мой брат не хочет покидать Динамо, он любит клуб и страну. Че Че расстроен, что сейчас не играет, но это было решение тренерского штаба после предложения от Сан-Паулу.

"Суркис хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников", – представитель Динамо

Он хочет помогать и играть за Динамо, однако внутри клуба происходят вещи, которые его беспокоят. Он любит Киев и не хочет возвращаться в Бразилию", – передает слова агента Tribuna.

Напомним, ранее сообщалось, что Сан-Паулу готов арендовать Че Че, однако Динамо рассматривает только возможность продажи игрока. Киевский клуб требует за трансфер Че Че 5 млн евро.

К слову, трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля. В текущем сезоне Че Че сыграл за "бело-синих" 15 матчей и отдал 1 ассист.

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