toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Сан-Паулу интересуется Че Че, но он хочет остаться в Динамо, – агент бразильца

09:50 104 Читати українською
Сан-Паулу интересуется Че Че, но он хочет остаться в Динамо, – агент бразильца
Че Че / ФК Динамо

Агент и брат хавбека Динамо Че Че Итамар Силва подтвердил, что игроком киевлян интересуется Сан-Паулу.

"Слухи правдивы. Но мой брат не хочет покидать Динамо, он любит клуб и страну. Че Че расстроен, что сейчас не играет, но это было решение тренерского штаба после предложения от Сан-Паулу.

"Суркис хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников", – представитель Динамо

Он хочет помогать и играть за Динамо, однако внутри клуба происходят вещи, которые его беспокоят. Он любит Киев и не хочет возвращаться в Бразилию", – передает слова агента Tribuna.

Напомним, ранее сообщалось, что Сан-Паулу готов арендовать Че Че, однако Динамо рассматривает только возможность продажи игрока. Киевский клуб требует за трансфер Че Че 5 млн евро.

К слову, трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля. В текущем сезоне Че Че сыграл за "бело-синих" 15 матчей и отдал 1 ассист.

"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Динамо Киев Динамо Киев Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
31
мин
Манчестер Сити
22:00
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук