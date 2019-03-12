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Сан-Паулу цікавиться Че Че, але він хоче залишитися в Динамо, – агент бразильця

09:50 1239 Читать на русском
Сан-Паулу цікавиться Че Че, але він хоче залишитися в Динамо, – агент бразильця
Че Че / ФК Динамо

Агент і брат хавбека Динамо Че Че Ітамар Сілва підтвердив, що гравцем киян цікавиться Сан-Паулу.

"Чутки правдиві. Але мій брат не хоче покидати Динамо, він любить клуб і країну. Че Че засмучений, що зараз не грає, але це було рішення тренерського штабу після пропозиції від Сан-Паулу.

"Суркіс хоче, щоб через кілька років команда на 70% складалася з власних вихованців", – представник Динамо

Він хоче допомагати і грати за Динамо, проте всередині клубу відбуваються речі, які його турбують. Він любить Київ і не хоче повертатися до Бразилії", – передає слова агента Tribuna.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що Сан-Паулу готовий орендувати Че Че, однак Динамо розглядає лише можливість продажу гравця. Київський клуб вимагає за трансфер Че Че 5 млн євро.

До слова, трансферне вікно у Бразилії зачиняється 3 квітня. У поточному сезоні Че Че зіграв за "біло-синіх" 15 матчів та віддав 1 асист.

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