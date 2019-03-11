"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк

"Футбол 24" обговорив матчі 21 туру УПЛ з Іваном Гецком, автором першого гола в історії збірної України.

– Іване Михайловичу, Динамо та Шахтар у цьому турі мали дуже легку прогулянку. Хто вас розчарував більше – Арсенал чи Карпати?

– Арсенал перебуває на етапі формування складу, тому, звичайно, більше розчарували Карпати. Львів’яни – амбіційна команда, яка дає бій і демонструє характер. Вчора ми не побачили ні бою, ні характеру, ні самовіддачі. Мені було дуже неприємно бачити такий беззубий футбол "зелено-білих".

– Можливо, якби зіграв Швед, усе було б трохи по-іншому?

– Швед – один із ключових виконавців Карпат. Це – гравець збірної, футболіст із великої літери. Але якщо команда не відповідає серйозному рівневі, то навіть два-три Шведи не зможуть нічого вдіяти проти Шахтаря.

Шахтар – Карпати – 5:0 – відео голів та огляд матчу

– За Динамо відзначився дублем Денис Гармаш, який, незвично для себе, опинився на вістрі атаки команди Хацкевича. Як вам така альтернатива?

– Де він тільки не грав! Денис – така людина, яка може закрити багато проблемних позицій. Найбільш образливо через те, що він ще й винним стає нерідко. Вчора зіграв на вістрі не тому, що Гармаш, а тому, що у тренера не було вибору. Відсутність регулярної ігрової практики і суперечки з тренерським штабом мотивували Дениса вийти на поле і довести, що його ще зарано списувати. Вчорашній матч показав, що Гармаш спроможний це робити практично на будь-якій позиції.

Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Щоправда, тут і рівень суперника зіграв свою роль. Тренер Арсенала сказав, мовляв, у нас не було шансів проти Динамо. Чути такі слова від наставника команди мені трохи дивно, тому що шанс є завжди. Навіщо тоді на поле виходити, якщо ви почуваєтеся приреченими?

– Олександрія набрала лише 2 очки у трьох весняних матчах. "Бронза", якою поквапилися нагородити команду Шарана після осінньої частини сезону, під загрозою?

– Скоріш за все – так. Взимку прийшли нові виконавці, а стиль гри команди залишився тим самим – бий-біжи. Вчора Шаран визнав свою помилку із вибором складу. Він довірився гравцям, які мали старі заслуги.

Олександрія – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік навіть удесятьох зумів зрівняти рахунок. На мою думку, донеччани незаслужено зіграли внічию – вони повинні були перемагати. А те, що відбувається в Олександрії, насторожує. По вчорашній грі я не побачив, що ця команда готова до високих місць і єврокубків.

– Три суботні матчі – нуль голів. Мирон Маркевич ось так охарактеризував цю трагікомедію: "По полю бігає сіра маса і толку жодного". Ви згідні із Богдановичем?

– Згідний. За винятком, хіба що, домашнього матчу ФК Львів. Львів’яни зіграли в атакувальний футбол, проте їх підвела реалізація. В інших двох іграх команди спромоглися, грубо кажучи, на три удари по воротах – про що тут можна говорити? Величезні проблеми з реалізацією та побудовою гри. З чим це пов’язано? Рівень майстерності наших гравців не відповідає нормам.

– Перед останнім туром першого етапу на потрапляння у топ-6 претендують 4 клуби – Маріуполь, Ворскла, Десна та Львів. Проте є нюанс: полтавці свій матч зіграють наступного дня, вже знаючи результати конкурентів. Що це за цирк?

– Нема слів. Потрібно розуміти, що матчі такого вирішального значення повинні проводитися не лише в один день, а й в один час. Матч Ворскли категорично не можна було переносити. Я не знаю, хто до цього додумався. Сподіваюся, відповідні органи встигнуть розібратися у цьому питанні і створять усім командам рівні умови.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар та Динамо поза конкуренцією, "чорна субота" та порожні трибуни: підсумки 21-го туру УПЛ