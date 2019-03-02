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"Суркис хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников", – представитель Динамо

14:00 10 Читати українською
"Суркис хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников", – представитель Динамо
Игорь Суркис / фото: А. Попов

Заместитель директора академии Динамо Владимир Жариков рассказал, указание дал школе "бело-синих" президент Игорь Суркис на ближайшие годы.

"Я не считаю, что молодому игроку надо сразу идти в Динамо. В столичный клуб надо идти, если в сердце есть Динамо. Если ты родился в Киеве, в котором бы районе ты не жил – все равно все смотрят на Динамо.

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Возможно, сейчас не лучшие времена. Но президент клуба поставил задачу, он хочет, чтобы через несколько лет команда на 70% состояла из собственных воспитанников. И сейчас этот процесс уже идет. Видите, сколько воспитанников футбольной школы "бело-синих" уже в стартовом составе команды? А сколько еще на подходе .. ", – передает слова Жарикова FootballHub.

Одинадцять перлин київського Динамо

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Трансферы Динамо Киев
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