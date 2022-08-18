Не так давно 69-летний бизнесмен был среди претендентов на покупку Челси, но Роман Абрамович продал лондонский клуб консорциуму из США. Теперь Рэтклифф намерен приобрести Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

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"Если клуб продается, Джим безусловно является потенциальным покупателем. Если бы что-то подобное было возможным, мы были бы заинтересованы в переговорах по долгосрочному владению клубом. Речь идет не о деньгах, которые были потрачены или не потрачены. Зная, насколько клуб важен для города, кажется, настало правильное время для перезагрузки", – заявил пресс-секретарь Рэтклиффа.

Такое поведение миллиардера обусловлено тем фактом, что в прессе начала появляться информация о желании Глейзеров продать Манчестер Юнайтед. Для начала Рэтклифф готов приобрести по крайней мере часть акций клуба. У бизнесмена уже есть опыт в футболе, ведь в его собственности находится французская Ницца и швейцарская Лозанна.

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