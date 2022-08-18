Нещодавно 69-річний бізнесмен був серед претендентів на покупку Челсі, але Роман Абрамович продав лондонський клуб консорціуму із США. Тепер Реткліфф має намір придбати Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

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"Якщо клуб продається, Джим безумовно є потенційним покупцем. Якби щось подібне було можливим, ми були б зацікавлені в переговорах щодо довгострокового володіння клубом. Йдеться не про гроші, які були витрачені чи не витрачені. Знаючи, наскільки клуб важливий для міста, здається, настав правильний час для перезавантаження", – заявив прес-секретар Реткліффа.

Така поведінка мільярдера обумовлена тим фактом, що у пресі почала з'являтися інформація про бажання Глейзерів продати Манчестер Юнайтед. Для початку Реткліфф готовий придбати принаймні частку акцій клубу. Бізнесмен вже має досвід у футболі, адже у його власності перебуває французька Ніцца та швейцарська Лозанна.

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