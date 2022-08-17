Манчестер Юнайтед сделал предложение Атлетико по Жоау Фелишу в размере 130 миллионов евро. Мадридский клуб ответил отказом и указал на клаусулу (350 млн), прописанную в контракте португальца, информирует AS.

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Атлетико планирует строить команду вокруг Фелиша, потому не хочет отпускать даже за выгодную компенсацию. Жоау три года назад перешел из Бенфики в Атлетико за те же 130 млн, но лидером "матрасников" пока не стал.

Этим неудачи Манчестер Юнайтед не ограничиваются. "Красные дьяволы" хотели подписать Обамеянга, однако габонец наотрез отказался переезжать на Олд Траффорд. Если форвард и покинет Барселону, то только ради Челси, сообщает Мэтт Лоу.