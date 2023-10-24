"Горняки" накануне расторгли контракт с футболистом юношеской команды Александром Роспутьком, у которого возникали конфликты с одноклубниками из-за своей пророссийской позиции. Завершилось все тем, что парень скрылся из расположения команды, когда та находилась в Бельгии, и очень быстро очутился нав России.

"Безмозглый дов****б": Федецкий уничтожил футболиста, который использовал Шахтер для побега на Россию

Поскольку до войны команда базировала в регионе, куда больше всего проникло российское влияние, то и среди футболистов нашлось немало предателей. Футбол 24 вспомнил главные скандальные эпизоды, случившиеся с Шахтером из-за бывших игроков или тренеров. Смотрите новое видео на YouTube-канале Футбол 24.