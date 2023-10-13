"Безмозглый дол***б! Так и напишите. Мозги нельзя купить где-нибудь в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране, тем более, Роспутько из Донбасса, а россия уничтожает украинские города и деревни!

Футболист Шахтера попросил "политическое убежище" в России – клуб украинцев-предателей официально открестился от него

С точки зрения спорта – это тоже полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион россии может только полный дол***б!

Здесь дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от русской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с Шахтером за границу и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из россии", – цитирует Федецкого sport-express.ua.

Шаблий разорвал сотрудничество с бежавшим после матча Лиги чемпионов игроком Шахтера.

Напомним, воспитанник Шахтера Александр Роспутько скрылся из расположения команды в Бельгии, где "горняки" проводили матч Юношеской лиги УЕФА. Клуб подтвердил, что такое событие произошло. В СМИ уже появилась информация, что Роспутько попросил убежища в россии.