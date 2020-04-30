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Самые дорогие клубы АПЛ – сенсационный лидер, а Ливерпуль даже не в топ-3 с огромным отставанием

09:34 61 Читати українською
Самые дорогие клубы АПЛ – сенсационный лидер, а Ливерпуль даже не в топ-3 с огромным отставанием
Тоттенхэм – самый дорогой клуб АПЛ / REUTERS

Школа менеджмента ливерпульского университета провела исследование стоимости клубов английской Премьер-лиги.

Самым дорогим клубом АПЛ признан лондонский Тоттенхэм, который подорожал за год с 1,8 млрд фунтов до 2,6 млрд, сообщает Evening Standard.

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Авторы исследования отмечают, что этому поспособствовало то, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов в 2019 году и в очередной раз занял место в четверке лучших команд Англии. Также по сравнению с другими топ-клубами их зарплатная ведомость меньше примерно на 150 млн фунтов, а уровень доходов в прошлом сезоне увеличился на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения в Лестере 84% прибыли идут на зарплаты игроков.

Вторым по стоимости в АПЛ стал Манчестер Сити (2,2 млрд фунтов), а третьим – Манчестер Юнайтед (2,1 млрд). В тройке не нашлось места для победителя прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов Ливерпуля, его оценили в 1,6 млрд. Дешевым клубом Премьер-лиги назван Борнмут – только 99 млн фунтов.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити
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