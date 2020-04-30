Найдорожчі клуби АПЛ – сенсаційний лідер, а Ліверпуль навіть не в топ-3 з величезним відставанням

Школа менеджменту ліверпульського університету здійснила дослідження вартості клубів англійської Прем'єр-ліги.

Найдорожчим клубом АПЛ визнаний лондонський Тоттенхем, який подорожчав за рік з 1,8 млрд фунтів до 2,6 млрд, повідомляє Evening Standard.

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Автори дослідження зазначають, що цьому посприяло те, що клуб пробився до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році і в черговий раз посів місце в четвірці найкращих команд Англії. Також в порівнянні з іншими топ-клубами їхня зарплатна відомість менша приблизно на 150 млн фунтів, а рівень доходів в минулому сезоні збільшився на 21%. При цьому клуб витрачає на зарплати лише 39% свого бюджету. Для порівняння в Лестері 84% прибутку йдуть на зарплати гравців.

Другим за вартістю в АПЛ став Манчестер Сіті (2,2 млрд фунтів), а третім – Манчестер Юнайтед (2,1 млрд). У трійці не знайшлося місця для переможця минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів Ліверпуля, його оцінили в 1,6 млрд. Найдешевшим клубом Прем'єр-ліги названий Борнмут – лише 99 млн фунтів.

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