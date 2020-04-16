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Тоттенхэм нашел деньги для Моуринью – поможет технологический гигант из США

10:32 39 Читати українською
Тоттенхэм нашел деньги для Моуринью – поможет технологический гигант из США
Тоттенхэм Стэдиум / Wikipedia

Лондонский Тоттенхэм на фоне негативных экономических явлений, вызванных пандемией коронавируса, ищет новые пути заработка. Привлеченные средства могут быть направлены на летние трансферы "шпор".

Лондонский клуб выставил на продажу название нового стадиона, сообщает Daily Mail.

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В сотрудничестве с Тоттенхэмом заинтересована американская компания Amazon. Технологический гигант готов стать спонсором "шпор" в обмен на свое название домашней арены лондонцев. Президент Тоттенхэма Даниэл Леви хочет подписать 10-летний контракт с платой 25 млн фунтов в год.

Лишних баллов Amazon добавляет то, что сейчас американцы снимают документальный фильм о "шпорах". Конкуренцию им составит Nike, который ныне экипирует Тоттенхэм.

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Англия футбольные финансы Тоттенхэм Стэдиум Тоттенхэм Тоттенхэм
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