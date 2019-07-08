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Сампдория убедила Генк продать Малиновского

09:17 63 Читати українською
Сампдория убедила Генк продать Малиновского
Руслан Малиновский / Генк

Хавбек Генка Руслан Малиновский близок к переходу в Италию.

Сампдория убедила бельгийский Генк продать Руслана Малиновского дешевле, чем за 15 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Альфреда Педуллы.

Малиновский не поедет на тренировочный сбор Генка

Трансферу может помешать только потенциальная смена руководства генуэзского клуба. Владелец Сампдории Массимо Ферреро рассматривает вариант с продажей клуба. Но даже если это произойдет, переход Малиновского очень вероятен.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сампдория Сампдория Генк Генк Италия
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