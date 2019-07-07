Малиновский не поедет на тренировочный сбор Генка

Полузащитник Руслан Малиновский не входит в дальнейшие планы чемпиона Бельгии.

Главный тренер Генка Фелис Маззу не возьмет хавбека сборной Украины на сборы в Нидерландах.

Малиновский тренируется отдельно от партнеров по Генку

"Руслан дал понять, что хочет уйти. Я сказал ему, что мы можем требовать от него минимального уважения к клубу и партнерам по команде. Но его психическое состояние не оптимально, поэтому я решил не брать его с собой на сбор.

Игроки, которые поедут в Нидерланды, должны быть полностью сосредоточены на работе. Это не касается Малиновского. Я все еще надеюсь, что он не покинет наш клуб, но сейчас брать его с собой бесполезно. Мне нужен позитив в раздевалке", – цитирует Маззу Voetbalprimeur.

Напомним, в последние недели не утихают слухи о трансфере Малиновского в Сампдорию.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство