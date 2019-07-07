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Малиновский не поедет на тренировочный сбор Генка

17:13 77 Читати українською
Малиновский не поедет на тренировочный сбор Генка
Руслан Малиновский / HLN

Полузащитник Руслан Малиновский не входит в дальнейшие планы чемпиона Бельгии.

Главный тренер Генка Фелис Маззу не возьмет хавбека сборной Украины на сборы в Нидерландах.

Малиновский тренируется отдельно от партнеров по Генку

"Руслан дал понять, что хочет уйти. Я сказал ему, что мы можем требовать от него минимального уважения к клубу и партнерам по команде. Но его психическое состояние не оптимально, поэтому я решил не брать его с собой на сбор.

Игроки, которые поедут в Нидерланды, должны быть полностью сосредоточены на работе. Это не касается Малиновского. Я все еще надеюсь, что он не покинет наш клуб, но сейчас брать его с собой бесполезно. Мне нужен позитив в раздевалке", – цитирует Маззу Voetbalprimeur.

Напомним, в последние недели не утихают слухи о трансфере Малиновского в Сампдорию.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Бельгия Украинцы за рубежом Фелис Маззу Фелис Маззу Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
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