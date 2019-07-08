Сампдорія переконала Генк продати Маліновського

Хавбек Генка Руслан Маліновський близький до переходу в Італію.

Сампдорія переконала бельгійський Генк продати Руслана Маліновського дешевше, ніж за 15 мільйонів євро, повідомляє сайт італійського журналіста Альфреда Педулли.

Маліновський не поїде на тренувальний збір Генка

Трансферу може зашкодити лише потенційна зміна керівництва генуезького клубу. Власник Сампдорії Массімо Ферреро розглядає варіант з продажем клубу. Та навіть якщо це станеться, перехід Маліновського дуже ймовірний.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство