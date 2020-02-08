Сампдория одолела Торино и отдалилась от зоны вылета: 23-й тур Серии А, суббота

В субботу в рамках 23 тура чемпионата Италии Торино не смог победить Сампдорию. Отчет о матчах субботы читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 23-й тур

Торино – Сампдория – 1:3

Голы: Верди, 56 – Рамирес 70, 75, Квальярелла 79

Удаление: Иццо, 78

Верона – Ювентус – начало в 21:45

Торино принимал дома Сампдорию. Первую половину поединка обе команды начали, играя от обороны и пытаясь создавать моменты на контратаках. На 37-й вингер "лигурийцев" Рамирес таки создал опасный момент, ударив по центру ворот в касание из пределов штрафной, но голкипер туринцев исполнил удачный сейв. Больше интересных моментов в первом тайме встречи зрители не увидели.

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Во втором тайме темп игры ускорился. Уже на 55-й минуте Симоне Верди, прекрасно сыграв на опережение, пробил в касание в правый нижний угол, дав Торино преимущество. Но долго радоваться туринцам не судилось – на 70-й Гастон Рамирес со штрафного отправил мяч точно в правую девятку – 1:1. Это дало новые силы Сампдории и на 75-й Рамирес снова всех удивил, мощно пробив с лета в левый нижний угол, выведя свою команду вперед. Окончательно уничтожил надежды на победу Торино Иццо, откровенно сфолив в пределах штрафной – пенальти, который реализовал Квальярелла. Таким образом, Сампдория отдалилась от зоны вылета, набрав 23 очка.

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