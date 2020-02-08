Сампдорія здолала Торіно та віддалилась від зони вильоту: 23-й тур Серії А, субота

У суботу, в рамках 23 туру чемпіонату Італії Торіно не зміг перемогти Сампдорію. Звіт про матчі суботи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 23-й тур

Торіно – Сампдорія – 1:3

Голи: Верді, 56 – Рамірес 70, 75 , Квальярелла 79

Вилучення: Іццо, 78

Верона – Ювентус – початок о 21:45

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Торіно приймав вдома Сампдорію. Першу половину поєдинку обидві команди почали, граючи від оборони та намагаючись створювати моменти на контратаках. На 37-й вінгер "лігурійців" Рамірес таки створив небезпечний момент, вдаривши по центру воріт у дотик з меж штрафного майданчика, та голкіпер туринців виконав вдалий сейв. Більше цікавих моментів у першому таймі зустрічі глядачі не побачили.

У другому таймі темп гри пришвидшився. Вже на 55-й хвилині Сімоне Верді, чудово зігравши на випередження, пробив у дотик в правий нижній кут, давши Торіно перевагу. Та довго радіти туринцям не судилось – на 70-й Гастон Рамірес з штрафного спрямував м'яч точно у праву дев'ятку – 1:1. Це надало нових сил Сампдорії і на 75-й Рамірес знову всіх здивував, потужно пробивши з льоту у лівий нижній кут, вивівши свою команду уперед. Остаточно зрйнував надії на перемогу Торіно Іццо, відверто сфоливши у межах штрафного – пенальті, який реалізував Фабіо Квальярелла. Таким чином, Сампдорія віддалилась від зони вильоту, набравши 23 очки.

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