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Роналду красивым голом установил новый рекорд в Ювентусе – португалец превзошел достижение чемпиона мира

8 февраля 23:50 95 Читати українською
Роналду красивым голом установил новый рекорд в Ювентусе – португалец превзошел достижение чемпиона мира
Криштиану Роналду / Eurosport

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился голом в выездном матче 23 тура Серии А против Вероны.

76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини
 
Криштиану Роналду 65’
65’ Криштиану Роналду
76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини

На 65 минуте матча португалец результативным ударом завершил свой сольный проход. Для 35-летнего форварда это уже 10 тур чемпионата подряд с забитым голом. Эта результативная серия – самая длинная в истории Ювентуса в рамках Серии А.

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Предыдущее достижение принадлежало французскому форварду Давиду Трезеге. Чемпион мира-1998 в девяти турах подряд поражал ворота соперников "Старой синьоры" в 2005 году.

К слову, этот гол стал для Роналду 20-м в текущем розыгрыше Серии А. В гонке лучших бомбардиров лиги португалец отстает от Чиро Иммобиле на 5 голов.

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