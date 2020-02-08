Роналду красивым голом установил новый рекорд в Ювентусе – португалец превзошел достижение чемпиона мира

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился голом в выездном матче 23 тура Серии А против Вероны.

На 65 минуте матча португалец результативным ударом завершил свой сольный проход. Для 35-летнего форварда это уже 10 тур чемпионата подряд с забитым голом. Эта результативная серия – самая длинная в истории Ювентуса в рамках Серии А.

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Предыдущее достижение принадлежало французскому форварду Давиду Трезеге. Чемпион мира-1998 в девяти турах подряд поражал ворота соперников "Старой синьоры" в 2005 году.

К слову, этот гол стал для Роналду 20-м в текущем розыгрыше Серии А. В гонке лучших бомбардиров лиги португалец отстает от Чиро Иммобиле на 5 голов.

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