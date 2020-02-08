Малиновский забил гол на выезде и стал героем в Серии А – Аталанта сняла 27-летнее проклятие благодаря творению украинца

Фиорентина и Аталанта встретились в 23-м туре Серии А. Руслан Малиновский оказался в запасе. Счет так обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Фиорентина – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. "Виола" выбила бергамасков из Кубка Италии, играя на этом же поле. В первом же круге Серии А команда Малиновского еле спаслась от домашнего поражения. Фиорентина дома в рамках чемпионата Италии не проигрывала Аталанте уже 27 лет, или 18 матчей подряд. "Богиня" продолжает ожесточенную борьбу с Ромой Фонсеки за 4-е место и путевку в ЛЧ. Флорентийцы просели в нижней половине таблицы.

Фиорентина – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский традиционно в запасе

Первый удар в матче пришлось ждать до 11-й минуты. Один из самых активных у Аталанты Иличич прошел справа на угол штрафной и попытался обвести вратаря – мимо кассы. А это уже интереснее. На 13-й тот же словенский конкурент Малиновского продрался по флангу и прострелил – Дронговски справился и с острой передачей, и с добиванием Кастаня. Практически пенальти не реализовал Пашалич на 20-й. Классная трехходовка Толои-Иличич-Кастаноь прошла. Бельгийский фулбек выкатил хорвату на 11 метров – тот чудом не попал, хотя Марио пробивал практически без опеки.

Прошло 25 минут, пока Фиорентина создала первый момент. Кьеза вывел Дальберта на вратаря, но Голлини прочитал эпизод и вовремя вышел на блок. Кастань и Иличич снова крутят позвонки на левом фланге "Виолы", а Сапате не позволили пробить только ценой самоотверженного подката на грани травмы. Кьеза вновь блестяще видит поле, однако партнера успели накрыть в штрафной. Сам Федерико не выдержал и взялся за работу на 32-й. Лидер атаки Фиорентины прошил Голлини идеальным ударом с отскока, хотя до ворот было метров 25.

Кьеза просто разрывает в атаке, а флорентийцы, похоже, пошатнули хрупкое равновесие в матче. Пашалич нервничает и упускает еще один верный момент, Сапата пытается симулировать на пенальти – очень повезло, что судья не дал вторую желтую. Несколько незаслуженное преимущество Фиорентины до перерыва. Аталанта была поострее, а хозяева (в целом очень плохо контролировали мяч на уровне 58% точности пасов) – наглее. Неужели безвыигрышная серия "Богини" во Флоренции дорастет сегодня до юбилейных 20 матчей?

Против этого уже на старте второй половины выступило атакующее трио, по версии Гасперини не позволяющее Малиновскому пробиться в стабильную основу. Блестящий пас в разрез от Иличича, Гомес избежал офсайда и выкатил Сапате почти на пустые ворота. Малиновский заменил Пашалича на 64-й минуте. Руслан мгновенно получил грубый удар по ноге от Пессельи – судья игнорирует жалобы украинского полузащитника. Вот это голасо! Малиновский приложился издали и попал в дальний нижний угол. То, что едва не спасло Аталанту в Кубке, сработало сегодня.

Фиорентина - Аталанта: смотрите видео гола - Малиновский забивает после выхода